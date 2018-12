Google së shpejti mundëson donacionet për organizatat bamirëse, nëpërmjet Play Store

Gjiganti i kërkimit ka prezantuar sot një faqe të re në shërbimin e tyre të Google Play që ju lejon të dhuroni drejtpërsëdrejti nëpërmjet Play Store, për organizatat bamirëse.

Megjithatë, vetëm ata që banojnë në SHBA, Kanada, Meksikë, Gjermani, Britani të Madhe, Francë, Spanjë, Itali, Tajvan dhe Indonezi do të jenë në gjendje ta përdorin këtë shërbim. Do të jetë në dispozicion për këto vende gjatë ditëve të ardhshme.

Pasi të vizitoni faqen dhe zgjidhni grupin bamirës që dëshironi të ndihmoni, atëherë mund të përdorni kartën që lidhet me llogarinë tuaj të Google Play për të bërë një donacion. Google thotë se nuk do të marrë një përqindje nga kontributet që do të bëni, si në blerjet e Play Store tuaj.

Organizatat pjesëmarrëse përfshijnë Kryqin e Kuq Amerikan, organizatat bamirëse: water, Mjekët pa Kufij SHBA, Vajzat që kodojnë, Komiteti Ndërkombëtar i Shpëtimit, Dhoma për të Lexuar, Save the Children, UNICEF, Programi Botëror i Ushqimit SHBA dhe Fondi Botëror i Kafshëve të egra SHBA.

Nuk është hera e parë që Google ka nisur këtë lloj përpjekjeje. Në fund të vitit të kaluar, gjigandi i internetit Mountain View shtoi një buton “dhurues” për rezultatet e kërkimit për të bërë kontribute për grupe bamirësie.