Gola dhe spektakël, derbi i takon Interit

Është mbyllur derbin në mes të Milanit dhe Interit.

Inter e ka fituar derbin ‘Della Madonnina’ ndaj Milanit me rezultat, 2:3.Nerazurët ishin të parët që kaluan në epërsi, ku Matias Vecino shënoi qysh në minutën e 3’-të, e që ishte goli i vetëm i pjesës së parë, raporton lajmi.net.

Inter e filloi edhe pjesën e dytë më mirë, duke e dyfishuar epërsinë me anë të Stefan de Vrij (51’).Milan e ngushtoi epërsinë ndaj nerazurëve, ku Timeoue Bakayoko realizoi në minutën e 57’-të.Inter e vendosi ndeshjen, pasi Lautaro Martinez shënoi nga pika e bardhë (67’).

Milan u mundua shumë deri në fund, duke arritur edhe një herë që ta ngushtonte epërsinë në 2 me 3 me anë të Mateo Musacchios (71’).Pas xhiros së 28-të, Inter është rikthyer në vendin e tretë me 53 pikë, ndërsa Milan ka rënë në të katërtin me 51 sosh.