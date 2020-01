Gjykata në Serbi vendosë 30 ditë paraburgim për Nezir Mehmetajn

Nezir Mehmetaj është kosovari i cili u ndalua të premten në Merdare nga policia serbe.



Që nga kjo ditë, Mehmetaj vazhdon të jetë në shtetin serb.



Burime të Indeksonline bëjnë të ditur se tashmë Mehmetajt i është caktuar masë e paraburgimit prej 30 ditësh.



Që në momentin e ndalimit, Mehmetaj i është konfiskuar telefoni mobil.



Nëna e Mehmetajt bëri të ditur se i biri jeton në Zvicër, por që asnjëherë më parë nuk kishte kaluar nëpër këtë pikë kufitare.



Pas pesë orë pritjesh, Mehmetaj bashkë me nënën dhe një të afërm kishin kaluar kufirin, ku iu lëshuan disa dokumente për t’iu mundësuar kthimi.



Por pas vizitës që patën tek një doktor në Serbi, familjes i zgjati udhëtimi më tepër se që kishin menduar. Atë e pyetën për emrin e babit dhe 49 vjeçarin policia e morën me vete.



Që nga ajo ditë kosovari vazhdon të jetë në Serbi, pavarësisht se autoritetet kosovare kanë kërkuar lirimin sa më të shpejtë të tij.



Neziri i cili kishte shkuar si 17 vjeçar për të jetuar në Zvicër, nuk kishte qenë as gjatë luftës në Kosovë. Prandaj familja nuk ka ndonjë ide se pse mund ta kenë ndalur.



E vetmja arsye që mund të ekzistojë sipas tyre është pasi që babai i Nezirit, Mustafa, kishte qenë i arrestuar nga serbët gjatë periudhës së luftës.