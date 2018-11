Gjykata e Apelit vërteton pafajësinë e imamëve të akuzuar për terrorizëm

Gjykata e Apelit ka refuzuar si të pabazuar ankesën e Prokurorisë Speciale të Kosovës duke vërtetur kështu aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës me të cilin ishin liruar si të pafajshëm imamët e akuzuar.

Kësisoj, të akuzuarit Bedri Robaj, Idriz Bilibani, Enes Goga, Mazllum Mazllumi dhe Fuad Ramiqi janë liruar përfundimisht nga akuzat që rëndonin mbi ta.“Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, të datës 18.05.2018”, thuhet në njoftimin e Apelit.

Me anë të këtij aktgjykimi, të akuzuarit Bedri Robaj, Idriz Bilibani, Enes . Goga, Mazllum Mazllumi dhe Fuad Ramiqi, janë liruar nga akuza dhe atë: Bedri Robaj dhe Idriz Billibani, për shkak të veprës penale, për secilën veç e veç, “Shtytja në kryerjen e veprës terroriste”.Të akuzuarit Enes Goga dhe Mazllum Mazllumi, për shkak të veprës penale, për secilin veç e veç, “Nxitje e urrejtjes, përçarjes ose mos durimit kombëtar, racor, fetar etnik” Si dhe i akuzuari Fuad Ramiqi për shkak të veprës penale “Thirrje për rezistencë”Ndaj të akuzuarve është shpallur aktgjykimi lirues me arsyetimin se me provat e procedura në shqyrtimin gjyqësor nuk është vërtetuar se në veprimet e të akuzuarve përmbushën elementet e veprave penale në fjalë.Gjykata e Apelit, pasi ka shqyrtuar ankesat e prokurorisë por edhe sipas detyrës zyrtare konstaton se aktgjykimi i shkalles se parë nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, dhe se në mënyrë të drejtë dhe të plotë është vërtetuar gjendja faktike.