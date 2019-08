Gjuajtje me armë mes dy grupeve në Prishtinë, Policia jep detaje

Në mesditën e sotme, dy grupe të armatosura kanë “qëruar” hesape mes vete në Prishtinë.

Sot rreth orës 13:00, në rrugën “Nazmi Gafurri”, në Prishitnë ka pasur të shtëna me armë zjarri.

Zëdhënësja e Policisë së Kosovës për rajonin e Prishitnës, Flora Ahmeti, ka thënë për lajmi.net, se deri më tani nuk është raportuar për ndonjë të lënduar.

Ahmeti po ashtu ka treguar se dyshohet në këtë rrugë ka pasur të shtëna me armë zjarri në mes të dy grupeve.

“Bazuar në të dhënat e para dyshohet se ka pas shkëmbim zjarri në mes të dy grupeve, të cilët kanë vazhduar të shtënat edhe pasi janë futur në veturat e tyre, me të cilat kanë lëvizë në rrugën e njëjtë”, ka deklaruar Ahmeti për lajmi.net.

Sipas saj, policia menjëherë ka filluar hetimin për këtë ngjarje.

“Në kuadër të veprimeve të saj policia me një intensitet të shtuar ka ndërmarrë një varg veprimesh operative e hetimore, me fokus zbulimin e identitetit dhe vendndodhjen e të dyshuarve të mundshëm si dhe ka zgjeruar rrethin e hetimit në përpjekje për të ndriçuar dhe sqaruar të gjitha rrethanat që kanë të bëjnë me rastin”, ka thënë Ahmeti, e cila ka shtuar se aktualisht policia është duke bërë ekzaminimin e vendit ku ka ndodhur ngjarja.