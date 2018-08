Gjermania ndihmon bujqit e Kosovës me 6.5 milionë euro, përparësi gratë dhe të rinjtë

Ai është optimist se kësaj radhe nuk do të keqpërdoren fondet dhe se grantet për bujqit do t’u jepen më meritorëve e jo vetëm personave që kanë lidhje me anëtarët e komisioneve që i shpërndajnë këto fonde, raporton KTV.

Marrëveshja e nënshkruar mes Qeverisë së Kosovës dhe asaj të Gjermanisë kap vlerën prej 6.5 milionë eurosh.

Qeveria gjermane e ka dhuruar këtë grant për “Shërbime financiare për krijimin e vendeve të punës në sektorin e bujqësisë – Fondi për Garantimin e Kredive III”.

Ambasadori gjerman në Kosovë, Christian Heldt, theksoi se për rritjen e qëndrueshme ekonomike, sektori financiar është shtylla më e rëndësishme, andaj po e ndihmojnë Kosovën në këtë aspekt.

Kjo nuk është hera e parë që shteti gjerman e mbështet Kosovën me grante në fusha të ndryshme për zhvillimin e ekonomisë së vendit.