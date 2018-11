Gjermani, ekonomia tkurret për herë të parë nga viti 2015

Ekonomia gjermane ka ndryshuar kurs në katërmujorin e tretë të vitit, duke u tkurrur për të parën herë që nga viti 2015, me një pozicion më të dobët tregtar dhe me shpenzime më të ulëta të konsumatorëve, që kanë rënduar mbi ekonominë më të madhe në Europë.

Produkti i Brendshëm Bruto ra me 0.2 për qind, krahasuar me katërmujorin e dytë, kur rritja ishte 0.5 për qind. Ky rezultat është më i dobëti që nga 3 muajt e parë të vitit 2013, kur ekonomia u tkurr me 0.3 për qind, dhe kontraktimi i parë që nga katërmujori i parë i vitit 2015.