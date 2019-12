Gjermani, Berlini shpall emergjencën klimatike

Senati i Berlinit shpalli sot një emergjencë klimatike për kryeqytetin gjerman, duke i hapur rrugën përpjekjeve shtesë për sa i përket veprimeve mbi ndryshimin e klimës.

“Kemi bërë me dije se duam të shkojmë përtej qëllimeve tona aktuale për të ulur emetimet e dyoksidit të karbonit me 85%, krahasuar me nivelet e 1990”, deklaroi kryebashkiaku i Berlinit Michael Mueller.

Senatori Regine Guenther, i cili drejton departamentin e Mjedisit në Senat dhe hartoi vendimin, dëshironte të përfshinte një qëllim prej të paktën 95% para vitit 2050, por nuk mund të siguronte miratimin.

Me këtë vendim, Berlini ndjek gjurmët e shumë bashkive në të gjithë botën, duke përfshirë rreth 50 në Gjermani, që kanë deklaruar emergjencë klimatike./ATSH