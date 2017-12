Gjeniu Muhamed 13 vjecar lë pa fjalë tërë Gjermaninë (Video)

Muhamedi eshte vetem 13 vjecar, por ai eshte nje gjeni i vertete ne matemarike. Ai ka ardhur ne Gjermani vone, dhe ende nuk ka mesuar shume fjale.

Por me sa duket matematika nuk njeh gjuhe, njeh vetem aftesi. Brenda shume pak sekondash, Muhamedi arriti te impresionoj jurine, dhe te jap pergjigje te sakte per nje problem qe kerkon shume mundim dhe kohe.

Por jo per Muhamedin. Familja e tij duket tejet e kenaqur me rezultatin e te birit i cili ne programin televiziv habiti jurine dhe publikun, por edhe shikuesit. Vendi i pare per Muhamedin duket shume pak! /MESAZHI/