Gjenerata e re e Opel Corsa do të përjetojë ndryshime drastike

Shumë shpejt pritet ardhja e gjeneratës së re Opel Corsa, e para qëkurse kompania gjermane u bë pjesë e grupit PSA francez dhe ky model do të jetë shumë i rëndësishëm për këtë markë.

Në këtë mënyrë, Corsa e re do të përjetojë ndryshime dramatike në lidhje me gjeneratën e ardhshme, shkruan Autocar.

Corsa e re do të përdorë platformën PSA të Platformës së Përbashkët Modulare (CMP), në të cilën bazohet Peugeot 208 i ri, me platformën e motorit dhe të drejtimit në pjesën e përparme të automjetit që lejon një gamë të gjerë agregatesh.

Spekulohet se Corsa e re do të jetë e para për të futur një motor të ri me tre cilindra me 1,2 litra turbo që duhet t’u ofrojë klientëve kombinimin perfekt të performancës dhe ekonomisë.

Menjëherë pas premierës së hatchback vitin e ardhshëm, një version elektrik do të shfaqet nën shenjën eCorsa. Ky model do të lansohet menjëherë pasi Peugeot 208 elektrik të gjendet në treg.

Duke iu falënderuar pronësisë së PSA-s, pritet ndryshime të mëdha në dizajnin e Corsa, i cili pritet të jetë modeli i parë i familjes Opel për të adoptuar linjën e re styling të vendosur në konceptin GT X Experimental.

Si e tillë, vetura do të marrë një maskë të re “Vizor” dhe dritat e ridizajnuara. PSA do të heqë Corsa me tre dyer për shkak të kërkesës së ulët dhe do të bëjë vetëm një model me pesë dyer.