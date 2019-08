Gjashtë persona të arrestuar në Rahovec për përdorim të substancave narkotike

Policia e Kosovës në mesnatë ka arrestuar gjashtë persona në fshatin Bërnjak të Rahovecit për përdorim të narkotikëve .

Fsh. Bërnjak, Rahovec 17.08.2019 – 00:50. Është arrestuar i dyshuari i mitur mashkull K-Shqiptar pasi që gjatë kontrollimit të tij i janë gjetur dhe konfiskuar dy qese të mbushura me substancë të dyshuar narkotike e llojit Kokainë me peshë rreth 0.88 gr dhe një qese e mbushur me substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë me peshë rreth 0.27 gr. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.

Fsh. Bërnjak, Rahovec 17.08.2019 – 00:20. Janë arrestuar tre te dyshuar meshkuj K-Shqiptar njeri prej tyre i mitur pasi që gjatë kontrollimit të tyre i janë gjetur dhe konfiskuar një qese të mbushur me substancë të dyshuar narkotike të llojit Kokainë me peshë rreth 0.44 gr dhe një paketim të plastikës me mbushje te lëngët të dyshuar narkotike. Me vendim të prokurorit pas intervistimit të dyshuarit janë liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt.

Fsh. Bërnjak, Rahovec 17.08.2019 – 23:20. Janë arrestuar tre te dyshuar meshkuj K-Shqiptar pasi qe gjate kontrollit tek te njëjtit janë gjetur dhe konfiskuar 1.68 gr substance narkotike e llojit Marihuanë. Me vendim të prokurorit pas intervistimit të dyshuarit janë liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt.