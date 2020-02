Getafe – Ajax, ndeshja që po konsiderohet me rrezik të lartë

Ndeshja e së enjtes në Ligën e Evropës midis Getafe dhe Ajax në raundin e 32 po shihet me rrezik të lartë nga Komisioni Shtetëror kundër dhunës, racizmit, ksenofobisë dhe intolerancës në sport.

As tifozët e Getafe dhe as Ajax nuk do të jenë në gjendje të blejnë bileta për ndeshjen gjatë ditës së enjte, me shitjet zyrtare që do të përfundojnë të mërkurën në mbrëmje.

Në këtë moment të tanishëm ka pothuajse 1000 bileta të mbetura në dispozicion për sfidën në ‘Coliseum Alfonso Perez’ të enjten, megjithatë klubi spanjoll është i bindur që ato vende do të plotësohen gjatë kohës kur biletat hiqen nga shitja, përcjell lajmi.net.

Biletat e Ajax u shiten brenda disa minutave pasi pritet të ketë 1000 mbështetës holandezë në stadium.

Ky kategorizim i një ndeshje në Getafe është i pazakontë, megjithëse mjafton të kujtohet çerekfinalja e Kupës UEFA mes klubit madrilen dhe Bayern Munich që u mbajt në vitin 2008.