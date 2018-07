Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka mbajtur kuvendin e jashtëzakonshëm për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të bordit të AGK-së. Kandidatja për Kryetare të AGK-së, Gentiana Begolli – Pustina ka marrë gjithsejt 97 vota, ndërsa kandidati tjetër Alban Selimi 77 vota si dhe Fitim Gashi 63 vota.

Në bazë të këtij rezultati, Gentiana Begolli – Pustina zgjidhet kryetare e re e AGK-së.

Ndërsa anëtarë të rinj të bordit të AGK-së janë: Leonora Dalipi me 110 vota, Ardiana Thaçi me 90 vota, Arsim Halili me 75 vota, Elvira Berisha me 58 vota, Dardan Hoti me 57 vota, Mentor Gjergjaj me 48 vota, Besiana Krasniqi me 43 vota si dhe Mentor Buzhala 40 vota. Ndërsa Besarta Maliqi, Beadin Syla dhe Pleurat Salihu nuk kanë mundur t’i marrin votat e nevojshme për të hyrë në bord të AGK-së.

Të regjistruar si pjesëmarrës në kuvendin e jashtëzakonshëm zgjedhor të AGK-së ishin 277 anëtarë, ndërsa në votim kanë marrë pjesë 239 anëtarë, ku 237 fletëvotime ishin të vlefshme, ndërsa 2 fletëvotime ishin të pavlefshme.