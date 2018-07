Galaxy S10 me sensor gishtërinjsh në anën e kornizës

​SamMobile ka një reputacion të mirë kur bëhet fjalë për informacion të besueshëm rreth produkteve të Samsung, dhe kësaj radhe uebfaqja sjell informacione interesante për tre telefona nga seria Galaxy S10.

Një nga informacionet tregon se një nga modelet e Galaxy S10 ketë një sensor gjurmë të gishtërinjve në anën e kornizës, ndërsa informacione të tjera përmendet se Galaxy S10 + do të ketë tre kamera në anën e pasme, me një lente me kënd të gjerë.

Në të gjitha gjasat, gjigandi i Koresë së Jugut ka në plan të lëshojë deri në tre modele nga linja Galaxy S10 në vend të dy modeleve, e cila ishte një praktikë e zakonshme e Samsung në të kaluarën.

Një model do të ketë një ekran 6.44 inç (S10 +), një model standard me një panel 6.2 inç dhe një version të përballueshëm me një ekran më të vogël 5.8 inç.

Përveç kësaj, një nga dy modelet premium do të ketë një sensor prekje të zbatuar në ekran. Sipas AllAboutSamsung, kjo pajisje do të ofrojë një fushë paraprake prej 123 gradë, dhe do të ketë një rezolucion 16MP me aperturë f / 1.9. Dy sensorë të tjerë përbëhen nga një kamerë kryesore 12MP dhe telefoto 13MP f/2.4.