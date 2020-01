Gabon Chelsea, vetëm barazim me Brighton

Chelsea nuk ka arritur ta ruajë epërsinë e krijuar herët, duke barazuar 1:1 me Brighton.



Blutë lëshuan lojën nga dora në 20 minutat e fundit, me portierin Kepa që shpëtoi skuadrën e tij nga më e keqja në fund.



Cesar Azpilicueta (10′) realizoi për avantazhin e mysafirëve, derisa Jahanbakhsh (84′) vulosi rezultatin përfundimtare me një supergol.



Pas këtij barazimi, skuadra e Lampard tubon 36 pikë në vendin e katërt, teksa Brighton me 25 pikë gjendet në pozitën e 13.