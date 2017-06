Me te filluar fushata, ka filluar edhe “infektimi” nga propagandat parazgjedhore, te cilat shpesh dijne te behen te merzitshme.

Lidhur me fushatat parazgjedhore ne Kosove, nuk kane munguar as humoret, te cilat kane thumbuar premtimet astronomike per vendin.

Videoja e meposhtme na kthen mbrapa, dhe na kujton se sa naiv duken ndonjehere politikat, te cilet “recitojne” fjalimet, e shpeshehre edhe i “ngaterrojne” hesapet! /MESAZHI/