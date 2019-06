Fuqizohet Specialja, pjesë e saj edhe një prokuror francez si Shef i Hetimeve

Alex Whiting i bashkohet Zyrës së Prokurorit të Specializuar.

Whiting, prokuror me kombësi franceze dhe amerikane, i është bashkuar Zyrës së Prokurorit të Specializuar si Shef i Hetimeve/ Grupit Hetimor.

Whiting, i moshës 54 vjeçare, është një prokuror me kombësi franceze dhe amerikane me përvojë të gjerë në fushat e ndjekjes penale kombëtare dhe asaj ndërkombëtare, duke përfshirë punë në Gjykatën Penale Ndërkombëtare (GjPN) dhe Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë (TPNJ) e me një karrierë akademike të shquar, raporton lajmi.net.

Whiting vjen tek ZPS-ja nga Fakulteti Juridik i Harvardit ku ishte profesor i praktikës që në vitin 2013.

Gjatë periudhës midis 2010 dhe 2013, Whiting punoi në Zyrën e Prokurorit të GjPN-së fillimisht në funksionin e Koordinatorit të Hetimeve, në mbikëqyrje të të gjitha hetimeve, dhe më pas si Koordinator i Ndjekjeve Penale duke pasur në mbikëqyrje të gjitha ndjekjet penale.

Përpara se t’i bashkohej GjPN-së, Whiting jepte mësim si profesor asistent i praktikës në Fakultetin Juridik të Harvardit.

Gjatë periudhës midis 2002 e 2007, Whiting punoi për TPNJ-në, ku ka qenë prokuror kryesor në gjykimin e Fatmir Limajt, Isak Musliut e Haradin Balajt dhe prokuror kryesor në gjykimet e Milan Martiqit dhe Dragomir Milosheviqit.

Përpara se t’i bashkohet TPNJ-së Whiting ishte prokuror federal në Shtetet e Bashkuara, fillimisht në Sektorin e Kriminalistikës së Departamentit të të Drejtave Civile në Washington DC e më pas me Zyrën e Prokurorit Federal në Boston, Massachusetts, ku ka përqendruar në rastet e krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Whiting është diplomuar në Kolegjin Yale dhe në Fakultetin Juridik Yale. 15 shkurt 201