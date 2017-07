Frazat që tregojnë vetëbesim të ulët

Një person shikon se moti është i keq. Pastaj, i hutuar kërkon falje që nuk pyeti nëse bashkëbiseduesi i tyre dëshiron të flasë për motin.

Pastaj përsëri kërkon falje për të folur për motin dhe, edhe më i zënë ngushtë, thotë se ata i shqetësojnë të gjithë.

Dukshëm dallohet vetëvlerësimi i ulët këtu…Në këtë artikull do të gjeni disa fraza që tregojnë sesa i sigurt në vetvete është një person.Të thuash “më fal” 100 herë në ditëSipas studimeve kjo tregon probleme të mëdha me vetëbesimin, gjë që e bën një person të besojë se nëse diçka shkon keq, ky është padyshim faji i tyre.

Çfarë duhet të bëni: Nëse keni një problem të tillë, i cili pas ndonjë incidenti ju bën që të dëshironi të kërkoni falje, analizoni situatën: a keni bërë me të vërtetë diçka të keqe për të kërkuar falje?“Është vetëm fat”Disa njerëz, që kanë arritur sukses në jetë, i përgjigjen lavdërimit me “Unë kam qenë vetëm me fat!

“Ata pretendojnë të jenë vetëm me fat, duke harruar se punuan shumë për të arritur rezultatin. Sipas hulumtimit, ky fenomen quhet vetëdeklarim iracional ose i pandershëm.

Çfarë duhet të bëni: Pranoni që jeni të mirë! Dhe kur dikush ju lavdëron, mësoni të thoni “faleminderit” në vend që të gjeni justifikime.

“Vras mendjen se çfarë mendojnë për mua”Sipas shkencëtarëve të Universitetit të New Hampshire (SHBA), njerëzit me vetëbesim të ulët janë më të shqetësuar për mendimin e të tjerëve dhe nuk mund të përballojnë konfliktet: preferojnë të komunikojnë me njerëz negativë dhe të pakëndshëm (edhe nëse i trajtojnë si plehra) në vend që të kenë argumente dhe të qartësojnë marrëdhëniet.Çfarë duhet të bëni:

Në këtë rast, duhet të kuptoni se, në përgjithësi, të gjithë kujdesen vetëm për veten dhe askush nuk mendon për ty. Imagjinoni që njerëzit konfliktuoze janë “pesha e vdekur” dhe largojini ata nga jeta juaj. Çdo gjë do të bëhet më e thjeshtë.“Nuk e di se çfarë të zgjedh.

Nëse vazhdimisht i kërkoni kamerierit në një restorant një minutë pasi nuk mund të zgjidhni një pjatë, duhet të mendoni për vetëvlerësimin tuaj. Njerëzit me vetëbesim të ulët nuk mund të marrin vendimet më të thjeshta dhe shpesh ndryshojnë mendjet e tyre.

Çfarë duhet të bëni: Kuptoni se jeta mund të jetë shumë më e lehtë dhe më argëtuese. Vendimet e vogla të menjëhershme nuk do ta ndryshojnë, por do të kurseni kohën dhe nervat tuaja.

Një këshillë e vogël për të pavendosurit: nëse nuk e dini se çfarë të porositni në një restorant, gjithmonë zgjidhni sallatën çezar.

Fjalë përçmuese rreth vetesDisa njerëz me vetëbesim të ulët vazhdimisht tallen me veten dhe përdorin fjalë fyese kur flasin për veten e tyre.

Duket se të tjerët mendojnë për mangësitë e tyre gjatë gjithë kohës, kështu që është më mirë nëse ata janë ironikë për këto të meta vetë.Çfarë duhet të bëni:

Nëse nuk tërhiqni vëmendje ndaj problemeve tuaja, të tjerët ka shumë të ngjarë të mos i vënë re ato.

“Ndoshta, ka të ngjarë të kem të drejtë, por nuk jam i sigurt”Përdorimi i vazhdueshëm i shprehjeve të tilla si “pak a shumë”, “nëse nuk gaboj”, “ndoshta”, “ka shumë të ngjarë” dhe kështu me radhë është një justifikim nëse mendimet e personit papritmas dalin të pasakta.Çfarë duhet të bëni:

Filloni të kontrolloni fjalët tuaja, duke kujtuar se mendimet e askujt kurrë nuk mund të jenë 100% të vërteta.“Të gjithë mendojnë kështu”Të gjitha këto “Gjithkush e bën këtë”, “Shumica e njerëzve mendojnë kështu,”

“Gjithkush e dëshiron atë” janë shembuj të frikës nga opinioni personal dhe ndjekja e stereotipeve të shoqërisë.

Çfarë duhet të bëni: Kuptoni që vetëm një mendim i formuar personalisht ju bën një personalitet.“Mendoj ndryshe, por do të bie dakord”A keni parë njerëz që, edhe në fushën e tyre profesionale, janë dakord me mendimin e njerëzve më pak kompetent, por më karizmatikë?

Ata kurrë nuk argumentojnë dhe bien lehtë dakord. Kjo nuk është një natyrë e lehtë: është një frikë patologjike e dështimit dhe një gabim në edukim (prindërit nuk e kanë lejuar fëmijën të shprehë “mendimin e tyre të panevojshëm të fëmijës”).

Çfarë duhet të bëni: Më në fund kuptojeni se të huajt nuk mund të dinë se çfarë do të jetë më mirë për ju dhe çfarë opinioni duhet të keni. (BrightSide)/Mesazhi/