FOTO Cfarë kanë shkruar nxenëset muslimane në librat e kujtimeve na shkrijnë së qeshuri

Përfundimi i shkollës së mesme është emocion, dhe shumë nga ne e kujtojnë edhe pse kalojnë dekadat.

Një ndër kujtimet më të bukura është libri i kujtimeve ku vendosen fotografitë, me një “moto origjinale” të vet nxënësit.

Ky është zakon i pashpërfillur edhe në SHBA, ku ka shumë nxënëse me mbulesë. Por ato që shkruajtën vajzat në librin e shkollës është e humor i freskët, dhe i lezetshëm, ashtu si mosha dhe ëndërrat e tyre. Humroi i tyre lidhet me faktin se ato jane lodhur duke ua shpjeguar te tjereve se pse mbajne shami. /MESAZHI/

Fotot:

1. Rohafa

Unë isha e vetmja “Beyonce” në këtë shkollë plot “Lady Gaga”

2. Maliha

“Ti s’më sheh dot.” – John Cena

3. Sarah

Kurrë askush nuk ma pa dot frizurën!

4. Manar

Jo, shalla ime nuk është Voldermort (personazh i Harry Potter)

5. Rafika

Arsyeja e vetme pse e mbaj këtë gjë është tu jap shanca juve vajza!

6. Fatima

Sa e kam bezdi ta spjegoj secilen here qe me pyesni, por po ua them,

Voldemort (Serish nga Harry Potter) me ka pushtuar dhe po fshihet pas kokes sime

7. Rayhan

Kam katër vite në këtë shkollë dhe kurrë nuk jam dukur me floke të hallakatura