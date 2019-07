Formacionet zyrtare, Slovan Bratislava – Feronikeli

Feronikeli do ta zhvillojë sot ndeshjen e parë të rrethit të dytë eliminator në Ligën e Evropës, ku do të përballet me Slovan Bratislavën në Sllovaki.

Kampioni i Kosovës në rast të kualifikimit kundër Slovan Bratislavës do të ketë punë shumë të vështirë, pasi do të përballet me humbësin e sfidës, Dundalk – Qarabag.

Ndeshja e parë zhvillohet në Sllovaki, ndërsa pas një jave luhet takimi kthyes në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, aty ku pritet të zbardhet gjithçka sa i përket fatit të skuadrës së fundit kosovare që luan në garat ndërkombëtare.

(Foto: Telegrafi/Ridvan Slivova)

Kur kanë mbetur më shumë se një orë deri në fillim të ndeshjes, trajnerët e të dyja skuadrave kanë publikuar formacionet zyrtare, me të cilat do të përballen sot.

Zekerija Ramadani ka bërë disa ndryshime në formacion, ku nga minuta e parë do të startojë Argjend Malaj. Po ashtu edhe braziliani Jean Carioca është kthyer në 11-shen startuese.

Slovan Bratislava

Në anën tjetër te sllovakët nuk janë në formacion dysha serbe që u paralajmërua se nuk do të luajnë. l

Slovan Bratislava: Greif, Rharsalla, Ljubicic, Sporar, Abena, Rafael Ratao, Sukhotskiy, Nono, Holman, Bozhikov, Bajric.

Feronikeli: Smakiqi, Dabiqaj, Lladrovci, Hoti, Fazliu, Carioca, Malaj, Islami, Rexha, Prekazi, Hoxha.