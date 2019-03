Formacionet zyrtare: Real Madrid – Barcelona

Real Madrid pret në shtëpi Barcelonën në një ndeshje e vlefshme për kampionat.

Pas super ndeshjes në “Santiago Bernabeu” të mërkurën mbrëma, ku Barcelona e mposhti 3-0 Real Madridin, gjigantët spanjoll do të përballen sërish mes vete, tani në kuadër të La Ligas, transmeton IndeksOnline.

Në rast fitores ndaj “Los Blancos”, diferenca do të shkonte në 12 pikë, praktikisht, do të ishte pothuajse gjithçka e mbyllur sa i përket garës për titull dhe Reali do të mbesë e të shpresojë vetëm në Ligën e Kampionëve.