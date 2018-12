Manchester United dhe Arsenal, do të jetë përballja kryesore e javës së 15-të në Premierligë.

Manchester United do ta pret Arsenalin sonte në ‘Old Trafford’ nga ora 21:00.

‘Djajtë e Kuq’ do ta kërkojnë fitoren për t’i mbajtur gjallë shpresat për një vend në Ligën e Kampionëve, ndërsa ‘Topçinjtë’ do të tentojnë të qëndrojnë sa më afër me liderët, raporton “lajmi.net”.

Skuadrat nga Premierliga kanë publikuar formacionet zyrtare, të cilat mund t’i shikoni më poshtë: