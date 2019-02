Ford rifreskon gamën SUV në Evropë, sjell modelin Kuga me 7 ulëse

Në valën e rritjes së shitjeve të modeleve SUV, prodhuesi amerikan është duke u përgatitur për tregun evropian. Nga viti në vit në Evropë, interesi i konsumatorëve për SUV po rritet, kështu që pjesa e tregut e këtij lloji të automjeteve në vitin 2018 arriti në 35% të shitjeve totale të katër veturave, transmeton KosovaPress. Ford dëshiron të bëjë një hap përpara me këtë prirje dhe planifikon të rindërtojë modelin e SUV. Ford SUV më i shitur në tregun evropian është Kuga. Në 2018, 153.542 kopje të këtij modeli iu dorëzuan klientëve. Pason, EcoSport me mbi 111 njësi të shitura, me një rritje prej 78% krahasuar me vitin 2017. Në anën tjetër, Ford Edge u shit në vetëm 9,527 kopje, me një rënie prej 41% në krahasim me vitin e kaluar. Prandaj, prodhuesi amerikan synon të zëvendësojë Edge në Evropë me një Kuga të ri me 7 ulëse. Përveç kësaj, gjenerimi i versionit të rregullt të Ford Kuga me 5 ulëse është gjithashtu i planifikuar, dhe pasardhësi do të marrë edhe EcoSport. Përveç këtyre modeleve, Ford ka njoftuar nisjen e një tjetër SUV, emri i të cilit nuk është zbuluar deri më tani, kështu që është një vit interesant përpara premierës evropiane të veturave të reja Ford SUV.