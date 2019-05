Forcat turke “tregojnë dhëmbët”, këta janë “Ujqërit e Detit” (Foto)

Forcat Detare Turke nisën sot ushtrimin ushtarak më të madh të quajtur Ujku i Detit (Denizkurdu), ushtrim ky që po zhvillohet në të njëjtën kohë në tri dete.

Ushtrimi, i mbikëqyrur nga marina turke, do të zhvillohet deri në 25 maj në Mesdheun lindor, Egje dhe Detin e Zi me 131 anije luftarake, 57 avionë dhe 33 helikopterë.

Forcat Detare Turke do të kryejnë stërvitje strategjike dhe operacionale me skenarë të ngjashëm me situatat e tensioneve krize dhe kohën e luftës.

Sistemet e armëve të brendshme dhe kombëtare, duke përfshirë automjetin ajror me shpejtësi të lartë (UAV) Şimşek dhe anijen e mbrojtjes anti-sipërfaqësore Albatros do të ekspozohen në stërvitje po ashtu.

Nëndetëse të nivelit të lartë, fregata, artileri detare, UAV të armatosur, si dhe njësi kërkimi dhe shpëtimi do të shihen këto ditë.

Ushtrimi synon të rritë njësitë dhe kapacitetet e Marinës Turke dhe do të përfshijë përdorimin e sistemeve të armëve të prodhuara në vend dhe sistemeve të tjera.

Një total prej 25,900 personash ushtarak po merr pjesë në ushtrim, thuhet në njoftimin e ushtrisë. /Mesazhi/