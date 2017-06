Flija tradicionale eshte prej ushqimeve me te dashura per kosovaret. Por pergatitja e saj pervec qe kerkon mund, gjithashtu mund ta demtoj ambientin aty ku ndizet zjarri.

Por ky Driton Jashari nga Gjilani ka gjetur nje zgjidhje moderne per pergatitjen e flise, duke ia ndertuar nje mekanizem me te cilen ajo pergatitet shume me lehtesi.

Tani e tutje, flija ka po te njejten shije, por jo edhe te njejtin mund. Shikojeni dhe shpernajeni idene e Dritonit 🙂 /Mesazhi/