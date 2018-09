Fjalët e para të Vuçiqit pas ardhjes në Kosovë

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, tashmë është në Kosovë për një qëndrim dy ditor.

Fjalët e para të Vuçiqit pas mbërritjes në Kosovë janë: “Jam i lumtur që jam këtu, ndihem i mrekullueshëm”.Vuçiqit, në vizitën e tij dyditore në veri të Kosovës të cilën e ka nisur në Zubin Potok, transmeton lajmi.net.

Ai u ndal për t’i thënë këto fjalë kur vizitoi Qendrën për Ekologji dhe Zhvillim të Sportit dhe Qendrën e Kryqit të Kuq në Zubin Potok.“Këto janë objekte që janë ndërtuar nga paratë e qytetarëve të Serbisë dhe do të përdoren nga të rinjtë e këtij rajoni”, tha Vuçiq, raporton agjencia e lajmeve serbe Tanjug.Ndryshe, sipas drejtorit të të ashtuquajturës Zyrë për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq, Vuçiq gjatë qëndrimit në Kosovë do ta shpalosë vendimin për çështjen e Kosovës.

“Presidenti Vuçiq do të vijë të shohë të gjithë serbët në Kosovë. Ne presim me padurim këtë dhe ne do të dëgjojmë të gjitha argumentet dhe arsyet të cilat do të sjellin vendimin më inteligjent dhe më të mirë në interes të serbëve dhe Serbisë”, ka thënë Gjuriq.