Financial Times: Edhe Kosova pjesë e Strategjisë së Zgjerimit të BE-së

Gazeta e njohur britanike një rëndësi të madhe i jep edhe Kosovës.

Ajo shkruan për tentativat e Spanjës në mënyrë që ta lë shtetin e Kosovës jashtë kësaj strategjie, duke përdorur arsyetimin se Kosova “nuk është shtet”.

“Serbia dhe Mali i Zit ë cilat tashmë kanë filluar bisedimet për pranim në BE konsiderohen si kandidatë më të mundshëm të Ballkanit Perëndimor për integrim deri në vitin 2025, përpara Shqipërisë, Maqedonisë, Bosnjës dhe Kosovë”, thuhet në artikull.

“Zgjerimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor mund të bie në kundërshtim me disa vende të fuqishme. Spanja ka refuzuar historikisht ta njehë pavarësinë e Kosovës për shkak të shqetësimeve rreth problemeve që do të shfaqeshin për statusin e Katalonisë”, thuhet tutje.Ndryshe të martën nga Komisioni Evropian do të publikohet draft-strategjia për zgjerimin e BE-së në vendet e Ballkanit, ku do të përfshihet edhe Kosova.

Serbia dhe Mali i Zit ë cilat tashmë kanë filluar bisedimet për pranim në BE konsiderohen si kandidatë më të mundshëm të Ballkanit Perëndimor për integrim deri në vitin 2025, përpara Shqipërisë, Maqedonisë, Bosnjës dhe Kosovë”, thuhet në artikull.

“Zgjerimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor mund të bie në kundërshtim me disa vende të fuqishme. Spanja ka refuzuar historikisht ta njehë pavarësinë e Kosovës për shkak të shqetësimeve rreth problemeve që do të shfaqeshin për statusin e Katalonisë”, thuhet tutje.Ndryshe të martën nga Komisioni Evropian do të publikohet draft-strategjia për zgjerimin e BE-së në vendet e Ballkanit, ku do të përfshihet edhe Kosova.