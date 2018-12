Feronikeli dhe Llapi kërkojnë fitore për të vazhduar garën për titull

Java e 17-të në elitën e futbollit kosovar do të luhet vetëm në dy ditët e vikendit për dallim nga javët tjera.

Kësisoj pas publikimit të orarit nga Federata e Futbollit të Kosovës, katër lojë do të zhvillohen të shtunën ndërsa dy të tjera të dielën.

Gjilani në shtëpi do të përballet me Ferizajn, në një takim ku drejtësinë do ta ndajë Dardan Çaka me ndihmësit Edmond Zeqiri dhe Jakup Musolli.

Interesant pritet të jetë në Drenas, ku Feronikeli pas barazimit në Gjilan synon të rikthehet tek fitorja ndaj Flamurtarit.

Edhe Llapi do të kërkojë tri pikët ndaj Lirisë në Podujevë për të vazhduar garën për titullin e kampionit.

Ndërkohë ndeshja e katërt e ditës së sotme do të zhvillohet në qytetin e Skenderajt.

Drenica që u rikthye tek fitoret javën e kaluar, do të jetë nikoqir i KEK-ut.

Të gjitha ndeshjet fillojnë nga ora 13:00. /Telegrafi/