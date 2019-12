Ferizajasi e pranon se e dogji shokun me benzinë për shkak të një borxhi

Një zënkë për një borxh, ka bërë që Shkodran Bytyqi, të vritej në mënyrë mizore nga shoku i tij Trimor Lalinovci.

Ky i fundit dyshohet se i kishte pasur një borxh viktimës i cili e arrinte vlerën e 40 mijë eurove. Para këto për të cilat palët fillimisht ishin marrë vesh që të paguheshin me këste. Por pikërisht këto para, po dyshohet se ishin arsyeja kryesore që Trimori i morri jetën shokut të tij Shkodranit, duke ia djegur pastaj trupin me benzinë. I dyshuari e ka pranuar fajin para organeve të hetuesisë.

Të dielën e 8 dhjetorit të këtij viti, Shkodran Bytyqi, doli nga shtëpia e tij në Ferizaj për ta kryer një punë. Ai do të takohej me Trimi Lalinovci me të cilin kishte marrëdhënie shoqërore.

Timorit, tashmë i ndjeri, Shkodrani, ia kishte shitur një pronë, vlera e së cilës kishte qenë rreth 40 mijë euro. Atë, viktima e i dyshuari, ishin marrë vesh që ta paguanin me këste për çdo muaj nga një shumë të parave.

Por, pikërisht këto para, kishin qenë arsyeja që të nisë një konflikt, nga i cili një i ri, Shkodran Bytyqi, do të vritej. I dyshuari për këtë rast sipas organeve të hetuesisë kosovare është Trumor Lalinovci.

Vrasja sipas hetimeve të para të Policisë së Kosovës dyshohet se kishte ndodhur në fshatin Surqinë të komunës së Ferizajt në afërsi të një shkolle.

Aty, viktima, Shkodrani e i dyshuari Trimori, kishin filluar një grindje pas së cilës Trimori e qëllon me armë pas koke duke e lënë në vendin e ngjarjes ku më pas e thërret vëllanë e tij, dhe në bashkëpunim e dërgojnë trupin e viktimës në fshatin Kishnapolë të Gadimës së Lipjanit ku e hedhin në përroskë, ia spërkasin trupin me benzinë dhe pastaj i vejnë flakën.

Por për gjithë këtë krim të bërë, ka folur para organeve të hetuesisë vet i dyshuari Trimori. Sic mëson Express, ai e ka pranuar fajin duke thënë se pas një mosmarrëveshjeje e ka goditur tashmë viktimën.

“E ka pranuar fajin. Ka treguar për ngjarjen dhe ka thënë se e ka vrarë tashmë të ndjerin”, kanë deklaruar burime brenda hetuesisë kosovare.

E ndërkohë, me propozimin e prokurorisë Themelore të Ferizajt, gjykata, tashmë u ka shqiptuar një muaj paraburgim vëllezërve Lalinovci.

Prokurori i rastit, Burim Çerkini, ka deklaruar se prokuroria ditët në vijim do të marrë edhe hapa të tjerë të cilët do ta zbardhin të gjithë rastin.

“Jemi duke i vazhduare hetimet. Ne kemi kërkuar një muaj paraburgim. Kërkesa është aprovuar. Ditëve në vijim do të marrin edhe hapa të tjerë karshi këtij rasti””, ka deklaruar Çerkini.

Megjithëkëtë, sipas Gjykatës Themelore të Ferizajt, “I pandehuri T.L. dyshohet se më 8 dhjetor 2019 në fshatin Surqinë – Komuna Ferizaj, ka privuar nga jeta viktimën Sh. B., pas një mosmarrëveshje mes tyre e cila ka rrjedhur si rezultat i një borxhi që i dyshuari ia kishte viktimës”, thuhej në njoftimin e Gjykatës.

Tutje, Gjykata ka njoftuar se Gjyqtari i procedurës paraprake në Departamentin për Krime të Rënda – Mustaf Tahiri kërkesën e Prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit kundër të dyshuarve e ka aprovuar si të bazuar, dhe të njëjtëve u është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaj.

Ndryshe, Bytyqi ishte raportuar si i zhdukur, gjatë javës së kaluar. Rastin në Polici e kishte paraqitur babai i tij, i cili kishte thënë se i biri është larguar nga shtëpia, sipas tij për shkak të një borxhi.

“Ankuesi mashkull K-Shqiptar ka informuar se i biri i tij mashkull K-Shqiptar është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më. Ankuesi dyshon se për shkak të një borxhi, viktima është larguar”, thuhej në njoftimin e Policisë