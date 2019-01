Femra më e kërkuar në Shqipëri, e dënuar me 15 vite burg

Policia e Shtetit ka publikuar listën e personave të shumëkërkuar në qarkun e Durrësit. Policia fton qytetarët që nëse dijeni mbi vendndodhjen e tyre të telefonojë Policinë në numrin pa pagesë 112, apo në aplikacionin “Komisariati Dixhital”, duke garantuar anonimatin. Midis të kërkuarve janë edhe tre persona të dënuar me burgim të përjetshëm nën akuzën e vrasjes. Në listën e të kërkuarve edhe janë edhe dy gra, Afërdita Ibrahimi e dënuar me 13 vite burg për trafik të lëndëve narkotike si dhe Klodiana Shkoza e dënuar me 15 vite burg për trafik femrash.