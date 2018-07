Faza finale e dialogut Kosovë-Serbi, opozita kërkon seancë të jashtëzakonshme

Deputeti nga radhët e PSD-së, Visar Ymeri ka bërë të ditur se sot ka filluar mbledhja e nënshkrimeve për të thirrur seancë të jashtëzakonshme lidhur me fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi.

Seanca, nëse mblidhen nënshkrimet, pritet të mbahet më 16 korrik, meqë më 18 do të zhvillohet takimi tjetër i Hashim Thaçit dhe Aleksandër Vuçiqit, shkruan Indeksonline.

Ymeri ka thënë se në këtë seancë të jashtëzakonshme do të kërkohet që vendimmarrja t`i kthehet Kuvendit si organi më i lartë legjislativ.

Ky është njoftimi i plotë i Ymerit në Facebook:

Me propozimin e Grupit Parlamentar të Partisë Socialdemokrate, sot kemi nisë mbledhjen e nënshkrimeve për mbajtjen e një seance të jashtëzakonshme me 16 korrik 2018 nga ora 11:00 në lidhje me fazën finale të dialogut ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë.

Muajin e kaluar në Bruksel, pa marrë pëlqimin e Kuvendit, dhe pa platformë shtetërore të miratuar nga Kuvendi, është zhvilluar takimi i nivelit të lartë ndërmjet Presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi dhe Presidentin e Serbisë Aleksandër Vuçiq. Në ndërkohë, nga Zyra e përfaqësues së lartë e Bashkimit Evropian, është bërë e ditur se takimi i radhës ndërmjet të dy presidentëve do të mbahet me 18 korrik 2018 në Bruksel.

Duke e pasur parasysh ndikimin politik që ka ky dialog dhe marrëveshja eventuale që del nga ai do ta ketë në procesin e shtetndërtimit, zhvillimit, e demokracisë në Republikën e Kosovës, përmes kësaj seance të jashtëzakonshme deputetët nënshkrues do të kërkojnë që diskutimi dhe vendimmarrja t’i kthehet Kuvendit, organit më të lartë legjislativ.