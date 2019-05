Familjarët e të pagjeturve përkrahin iniciativën e Veselit për Tribunal për krimet serbe

Përfaqësuesi i familjarëve të të pagjeturve, Bajram Çerkini tha se mirëpresin iniciativën e kreut të Kuvendit, Kadri Veseli për krijimin e një Tribunali për gjykimin e krimeve serbe në Kosovë.

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka nisur edhe formalisht procedurat për iniciativën për formimin e Tribunalit Ndërkombëtar për krimet që Serbia ka kryer gjatë luftës në Kosovë.

Çerkini shtoi se iniciativës se Veselit i janë gëzuar gjitha familjet.“Jemi gëzuar për këtë iniciativë edhe ata që nuk janë këtu dhe që kanë shku e nuk dinë për familjet, duam edhe ju të jeni me neve dhe jo vetëm me vetveten, na thirrni kur është koha për të u ndihmuar”.

Çerkini kërkoi nga Veseli që të mos dënohen individ të caktuar serb, por i gjithë shteti i Serbisë për krimet e gjenocidin e kryer në Kosovë.

“Për ne është të dënohet shteti Serb dhe jo individ por tipik shteti serb, shteti i Kosovës duhet të di se në Kosovë ka pas gjenocid dhe të dënohet shteti serb, sepse krimet u kryen plotësisht me policinë dhe ushtrinë e organizuar”, tha ai.

Ai më tej ka shtuar se ankthi për familjet e të pagjeturve nuk po përfundon kurrë, raporton EO.“Ne vuajtëm shumë dhe ende do vuajmë, por shpresat janë që mendohet se do bëhet një hap më i madh se deri tani, deri tash kemi thënë se nuk kemi mandate por sot nuk do të flas vetëm për djalin tim e familjen time, por 1647 persona të pagjetur. Dhimbja më e madhe është për familjarët kur trokit dikush në 12 të natës e ditës se mos po të vije fëmija”, tha Çerkini.

“Ne vazhdojmë ende me ankthe, me disa gjera që i kemi kërkuar, po kërkojmë të vërtetën dhe duam ta dimë se nëse ka ndodhë 100 fëmijë që u morën të gjallë dhe askush asnjë shkresë dhe as nuk u dënua për ta”, shtoi ai.“Nuk është hera parë që ne bëjmë kërkesa, kemi bërë 6 kërkesa para 4 vjet, ato janë përshpejtimi i të pagjeturve nuk na lejuan ndërkombëtaret, të veprojnë mekanizmat që janë vendimtar për zbathjen e fatit e gjenocidin që ka ndodh të dal para drejtësisë, dialogu të vazhdojë në Bruksel për personat e pagjetur, përmirësimi i amendamenteve të ligjit për personat e pagjetur”.