Me rastin e Pavarësisë dikush e bën me banesë familjen e një veterani (Video)

Shoqata Bamirëse Jetimat e Ballkanit ka ndihmuar kësaj radhe një familje nga Vushtrria, të cilet kane qenë pa strehë të sigurtë.

Eshtë fjala per familjen e veteranit te UCK-se Riza Ibra, i cili ka 18 muaj që është në gjendje kome.

Ish ushtari i UCK-se eshte ne spitalin e QKUK-se, ku per te po kujdesen ekipa mjekesore dhe djali i tij i madh. Videoja tregon befasine qe iu be famljes duke i bere me shtepi te tyre. Hoxha dhe filantropi i njohur Halil Kastrati është kujdesur që këtë familje mos ta lë më në gjendje të mjerushme, por ti bëjë me banesë të re. Kjo është më e pakta që mund ta bënim për një ushtarë që nuk e kurseu veten për vendin. /MESAZHI/