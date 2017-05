Faleminderit Pejgamberi Jusuf, sepse nga tregimi yt mësova se korrupcioni zakonisht vjen nga keqmenagjimi e jo nga resurset e pakëta, sepse ti kur i shpetove banoret e Egjiptit nga thatësira, ti nuk erdhe me resurse te reja, mirepo me mentalitet te ri drejtues per resurset e vjetra.

Nga tregimi yt mesova se kjo bote eshte beteje ne mes te vertetes dhe te kotes qe nuk perfundon deri ne kijamet, vetëm aktoret ndryshojnë, beteja jote me Zylejhanë eshte beteja ne mes moralit dhe shfrenimit, ndersa beteja jote me vellezerit e tu eshte beteja ne mes dashurise dhe urrejtjes në çdo kohë. Nga tregimi yt mesova qe te plaifikoj, sepse akshush nuk mund te arrij diçka pa planifikuar, tejkalimi i thatësisë u bë me planifikim, edhe ndalja e vellaut tek ti u bë me planifikim. Nga tregimi yt mësova se postet janë pergjegjësi e jo nderë. Sepse ti nuk i kerkove udheheqjen e rezervave shtetrore qe ti pronësoshato , mirëpo i kërkove që ti ndash me drejtësi. e nese do ta dije dikë më të aftë se ti nuk do e kërkoje atë pozitë. Nga tregimi yt mësova se dashuria ka erë që nuk e ndjejnë vetem se ata që dashurojnë, për ketë babai yt e ndjeu erën tënde para se këmisha yte të arrinte tek ai. Nga tregimi yt mësova se kërkohet drejtësi në mes fëmijëve, dhe se prindërit mund të fusin gjelozi në mes tyre pa e hetuar fare. Zoti e caktoj që babai yt te të veqoj nga të tjerët, kjo na mesoj që të jemi të kujdesshem kur e duam një fëmijë më shumë se tjetrin, kjo dashuri duhet të mbetet në zemer dhe asesi të përkthehet në vepër. Nga tregimi yt mësova që brëngat dhe merzinë time duhet t’ia drejtoj vetëm Zotit, sepse njerezit ose me duan ose me urrejnë, ata që më duan, merziten me merzinë time, e ata që më urrejnë gëzohën për të, e asnjëri nga ta nuk ka fuqi të ndryshoj gjendjën time, andaj pse mos të ankohem tek Ai që i posedon në dorë të gjitha qeshtjet.? Nga tregimi yt mësova që të injoroj në mënyrë që të mbetet dashruria, dhe të sillem sikur nuk po kuptoj që të mbeten lidhjet vellezërore, e ti e mbajte në vete sjelljen e vellezerve tè tu edhe pse kishe mundesine te mos e bëje. e njeriu i madh injoron sjelljet e liga, arabët thonë: Zotriu i një populli është ai që sillet sikur nuk po kupton. Nga tregimi yt mësova se njeriu madhështor fal kur ka mundesi ndëshkimi, dhe se falja është moral i rrallë, dhe se falësi nuk e poshtëron atë që vjen i pënduar. Edhe pse ata kishin bërë komplot për vrasjen tënde, ti the: ajo ishte ngatërresë e shejtanit e futur në mes meje e vëllezërve të mi, nga edukata e madhe nuk tha se ajo ishte vepër e tyre. Falrminderit Pejgamberi Jusuf. Perktheu Shpetim Avdyli nga Ed’hem Sherkaviu