Erdoğan: Sulmet terroriste në Sri Lankë, kundër gjithë njerëzimit

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, nëpërmjet llogarisë së tij në Twitter ka dënuar sulmet terroriste ndaj kishave dhe hoteleve në Sri Lankë, transmeton Anadolu Agency (AA).

I condemn in the strongest terms possible the Easter terror attacks in #SriLanka. This is an assault on all of humanity.

On behalf of the Turkish people, I offer my condolences to the families of the victims and the people of #SriLanka, and wish a speedy recovery to the injured.

“Dënoj fuqimisht sulmet terroriste në Sri Lankë të cilat janë kryer në një kohë me festën e pashkëve. Ky sulm është kryer kundër gjithë njerëzimit. Shpreh ngushëllimet e mia dhe të popullit tim për familjarët që kanë humbur të afërmit e tyre në sulme si dhe uroj shërim të shpejtë për të plagosurit”, thekson presidenti Erdoğan në postimin e tij.