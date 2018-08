Erdoğan porosit amerikanët: Me ne nuk mund të bisedoni me gjuhën kërcënuese

Presidenti i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, duke folur për marrëdhëniet e Turqisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), porositi se me popullin turk nuk mund të bisedohet me gjuhën kërcënuese, raporton Anadolu Agency (AA).

Erdoğan qëndroi në qytetin e Detit të Zi të Turqisë, Ordu, ku iu drejtua qytetarëve të tubuar, ndërsa me këtë rast u përqendrua edhe në ndodhitë aktuale.

Në theks të fjalimit të presidentit turk ishin tensionet në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

“Na kërcënojnë, por me ne nuk mund të bisedoni me gjuhën kërcënuese. Ne kuptojmë gjuhën ligjore. Ne do të bëjmë gjithçka që kërkon ligji dhe drejtësia. Nuk do të dorëzojmë askënd, le të mbetet tek ju, neve na mjaftojnë ata që i kemi”, tha Erdoğan duke shtuar:“Nëse biem, ne patjetër do të ngrihemi nga ai vend. U ngritëm dje, do të ngrihemi nesër. Vetëm le të qëndrojë populli im në këmbë”.

Erdoğan porositi amerikanët se është për keqardhje që SHBA-të janë në gjendje që të ndryshojnë partner të NATO-s për një prift, duke menduar për priftin amerikan Andrew Brunson, të cilin e arrestoi policia turke nën akuzat për ofrimin e mbështetjes ndaj organizatave terroriste.

Akuzat ndaj Brunson përfshijnë spiunimin për organizatën terroriste PKK, të listuar si grup terrorist nga SHBA dhe Turqia, dhe organizatën terroriste FETO, grupin pas tentativës për grusht shteti në Turqi në korrik të vitit 2016.