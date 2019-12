Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan në Samitit të Kuala Lumpur në kryeqytetin e Malajzisë: “Thonë se ‘duhet të luftojmë me terrorizmin‘. Si do të luftojmë me terroristët? Me terrorizmin nuk luftohet me fjalë, por me vepra”.

Erdoğan: Aktualisht nga Idlibi drejt Turqisë po vijnë 50 mijë njerëz. Ndërkohë që kemi 4 milionë, po vijnë edhe 50 mijë të tjerë.

Erdoğan: Kur u themi të ndërtojmë zonën e sigurtë nuk japin ndonjë mbështetje, por kur bëhet fjalë për armë këtu dërgohen armët