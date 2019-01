Zëdhënësi presidencial i Turqisë Kalın njoftoi se presidenti Erdoğan do të realizojë vizitë njëditore në Moskë më 23 janar.

Kalın: Lufta kundër terrorizmit dhe grupeve terroriste që kanë në shënjestër Turqinë do të vazhdojë në çdo fushë.

Kalın: Vizita e Erdoğanit në Rusi do të jetë për të koordinuar me Rusinë situatën e krijuar pas vendimit të SHBA-së për tërheqje nga Siria. Do të kemi mundësinë për të trajtuar në mënyrë të përgjithshme edhe çështjen e Sirisë edhe çështjet dypalëshe.