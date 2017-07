Erdogan i drejtohet perëndimit: Ose me neve, ose me terroristët!

Presidenti Rexhep Tajip Erdogan u kërkoi udhëheqësve perëndimorë të bëjnë zgjedhje midis Turqisë dhe organizatave terroriste.

Përmes një artikulli të botuar në Guardian, që përkon me përvjetorin e parë të grushtit të shtetit të 15 korrikut, Erdogan shkroi: “Nuk ka asnjë mënyrë për të mbuluar këtë tradhti të miqësisë së Turqisë, e cila është e papajtueshme me marrëdhëniet dypalëshe dhe me vlerat tona themelore.

“Sot, udhëheqësit perëndimorë duhet zgjedhur mes terroristëve dhe neve, ose ndryshe nuk do të rifitojnë besimin e popullit turk”.

Qeveria turke posedon faktet se Organizata e Fetullah Gylen (FETO) orkestruan grushtin e shtetit grumbulluar të 15 korrikut 2016, i cili la 250 persona të vdekur dhe rreth 2,200 të plagosur.

“Shpërthimi i grushtit të shtetit shënoi pikë kthese në historinë e demokracisë, dhe do të jetë burim shprese dhe frymëzimi për të gjithë popujt që jetojnë nën diktaturë”, tha presidenti.

Ai ua përplasi në fytyrë gabimet udhëheqësve perëndimorë, të cilët nuk vlerësuan domethënien e asaj që ndodhi në Turqi më 15 korrikun e vitit të kaluar.

“Në vend që të shprehet solidaritet me bashkatdhetarët e mi, një numër qeverish dhe institucionesh perëndimore vendosin të presin dhe të shohin se si do të luajë kriza”, tha Erdogan.

“Hipokrizia e tyre dhe standardet e dyfishta e kanë shqetësuar thellë popullin turk, i cili rrezikoi gjithçka për të mbrojtur lirinë”.

Në artikullin e tij, presidenti nënvizoi rëndësinë e sjelljes së Fetullah Gylenit dhe ithtarëve të tij në drejtësi, dhe tha se provat tregojnë se ata ishin pas grushtit të dështuar. /MESAZHI/