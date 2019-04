Epidemi fruthi në New York, 250 raste të dokumentuara

Komisioneri i Shëndetësisë në New York, ka deklaruar një emergjencë shëndetësore publike mbi një shpërthim të madh të fruthit në lagjen Brookburg të Williamsburg, me 250 raste të dokumentuara në këtë zonë që nga shtatori 2018.

Oxiris Barbot tha të martën se po urdhëron të gjithë ata që jetojnë, punojnë ose shkojnë në shkollë në Williamsburg për t’u vaksinuar kundër sëmundjes shumë ngjitëse.

Urdhri i komisionerit gjithashtu thotë se prindërit dhe kujdestarët e çdo fëmije të pavaksinuar në Williamsburg të moshës mbi gjashtë muaj duhet të sigurojnë që fëmija të vaksinohet brenda 48 orëve nga urdhri i lëshuar, “përveç nëse prindërit ose kujdestarët e tillë mund të tregojnë se fëmija ka imunitet ndaj sëmundjes ose dokument që ai ose ajo duhet të jetë i përjashtuar nga kjo kërkesë mjekësore. “

Duke folur në një konferencë për shtyp për deklaratën emergjente, kryebashkiaku i New York-ut, Bill de Blasio tha se njerëzit që mbeten pa vaksina në zonën e prekur do të përballen me gjoba.