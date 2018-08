Emrat e 1648 personave të zhdukur vendosen në kuti të zezë

Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut ka marshuar sot për herë të parë në sheshin e Prishtinës, duke kërkuar zbardhjen e fatit të personave të pagjetur në luftën e fundit në Kosovë.

Me emrat e 1648 personave që mbanin në duar, të rinjtë kërkuan drejtësi për të zhdukurit në Kosovë.Marigona Shabiu drejtoreshe e organizatës, tha se ky është marsh për të vërtetën dhe drejtësinë.

Sipas saj, marshi ka për qëllim të ngritë vetëdijen për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Protestuesit i bënë thirrje kryeministrit dhe presidentit që të merren me çështjen e personave të zhdukur, pasi e kanë këtë çështje për obligim. Në përkrahje të marshit kanë dalë edhe pjesëtarë të shoqërisë civile në Kosovë. Emrat e 1648 personave të zhdukur ata i vendosën në një kuti të zezë, të cilën thanë se do t’ia dorëzojnë kryeministrit të Kosovës me pyetjen “Edhe sa kjo kuti do të qëndrojë e mbushur”.