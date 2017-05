Emision i dedikuar eksluzivisht gjatë Ramazanit në First Channel (Video)

Bisedave për muajin e shenjtë të Ramazanit iu shtua edhe një kanal, First Channel. Aty do të keni mundësi të dëgjoni ligjërata nga hoxhallarët e mirënjohur si Halil Avdulli, Bedri Syla, dhe Fahrudin Hashani, por edhe me mysafirë të tjerë që do të jenë të ftuar për të prekur temën e agjërimit.

“MUHABET RAMAZANI” quhet emisioni të cilin mund ta ndiqni çdo ditë, pas iftarit, sapo të filloj muaji i shenjtë, e që besojmë se do të begatojë edhe më tej atomosferën e këndshme që e rrethon këtë muaj. /Mesazhi.com/