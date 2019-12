Elvis Naçi: Fondacioni “Firdeus” ka mbledhur 6.7 milionë euro për të prekurit nga tërmeti

Rama po zhvillon mbledhjen e Komitetit Kombëtar të Rindërtimit, në tryezë së bashku me donatorët e tjerë është edhe Elvis Naçi, nga fondacioni “Firdeus”, i cili shprehet se deri më tani janë mbledhur 6 milionë e 370 mijë euro, që shkojnë për ndërtimin e banesave për të prekurit nga tërmeti i 26 nëntorit.

Elvis Naçi shton se si fondacion do të mundohen që çdo gjë t’iu shkoj atyre që ju takon!

“Fondacioni “Firdeus” ka mbledhur 6 milion 370 mijë euro, synojmë të shkojmë drejt 10 milionë euro. Në kohën që do të marrim sinjalin e parë për të ndërtuar do të fillojmë. Për banorët e Thumanës e kemi mbledhur atë fond specifikisht, por nëse do të mbetet më tepër do të kalojë për të prekurit e tjerë.

Pasi të bëhet projekti i madh do duam të ndërhyjmë, për arsye se ka firma ndërtimi, si ato kosovare, që duan të japin kontributin e tyre. Ne si fondacion do të shkojmë për një lloj amaneti, do mundohemi që një amanet ti shkoj atyre që iu takon”, shprehet Naçi.