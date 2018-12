Ekskluzive: Katër temat që Hahn do t’i diskutojë me liderët kosovarë të hënën

Komisioneri i BE-së për Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit Johannes Hanhn, të hënën do ta vizitojë Prishtinën, ku do të takohet me Presidentin e vendit Hashim Thaçi, Kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Kadri Veselin, dhe Kryeministrin Ramush Haradinaj.

Klan Kosova mëson se janë katër tema të cilat Hahn do t’i diskutojë me liderët kosovarë:

– Liberalizimi i vizave (hyrja në rend dite në dhjetor, por pa gjasa reale për rezultat konkret).

– Respektimi i shtetësisë së Kosovës gjatë procedurës së hyrjes së mallrave.

– Autostrada energjetike.

– Aviacioni.