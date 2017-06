Egjipti ia falë ishujt Arabisë Saudite

Komiteti legjislativ dhe kushtetues i parlamentit egjiptian miratoi një marrëveshje të demarkacionit të kufirit detar midis Kajros dhe Riadit, ku ia dha Riadit dy ishujt e Detit të Kuq – Tiran dhe Sanafir.

Marrëveshja u miratua nga shumica e anëtarëve të komisionit, me 35 ligjvënës që votuan në favor dhe tetë kundër.

Pas votimit të së martës, komiteti e referoi marrëveshjen në parlament, ku ligjvënësit do të votojnë për të.

Në deklarata të veçanta për shtyp, burimet parlamentare thanë se votimi i komisionit të së martës kishte konfirmuar kushtetutshmërinë e marrëveshjes.

Marrëveshja tani duhet të debatohet nga komisioni i mbrojtjes dhe komiteti i sigurisë kombëtare para se të votohet në kuvend.

Por më parë këtë vit, Gjykata e Lartë Administrative e Egjiptit lëshoi ​​një vendim që konfirmonte sovranitetin e Egjiptit mbi dy ishujt dhe kundërshtoi transferimin e tyre të propozuar në Arabinë Saudite.

Me vendimin e saj, kjo gjykatë – organi më i lartë gjyqësor i Egjiptit – hodhi poshtë një ankesë të qeverisë.

Në prill të vitit të kaluar, Kajro njoftoi planet për transferimin e dy ishujve – të cilët kishin qenë nën sovranitetin egjiptian për më shumë se gjashtë dekada.

Masa nxiti një protestë publike mes akuzave që Presidenti Abdel-Fattah al-Sisi ishte duke ia “shitur” territorin egjiptian mbretërisë së pasur të naftës, e cila që nga viti 2013 ka dhënë miliarda dollarë Egjipt për të mbështetur rrëzimin e presidentit të parë demokrat dhe instalimin e pushtetit ushtarak që më pas e mori al Sisi. /MESAZHI/