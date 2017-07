Meteorologët kanë parashikuar edhe për sot se në Kosovë do të kemi mot me diell dhe se temperaturat do të jenë të larta.

Instituti Hidrometeorologjik njofton se edhe të dielën dhe javën që vjen temperaturat minimale do të jenë 17 gradë celsius, ndërsa ato maksimale deri në 36 gradë.