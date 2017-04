Edhe sonte kanë vazhduar protestat kundër gjuhës shqipe dhe ”Deklaratës së partive shqiptare” në Maqedoni, shkruan Telegrafi Maqedoni.

Protestat i organizojnë organizata të përafërta me OBRM-PDUKM-në e Nikolla Gruevskit.

”Jemi këtu para Qeverisë së Maqedonisë, ku nuk do të lejojmë deklaratën e partive shqiptare. Kemi ardhë për 45 ditë me radhë për të thënë se nuk do të lejojmë që të ndodh ndarja dhe federalizimi i shtetit. Për tu siguruar ne jemi rrugëvëve.” thonë protestuesit.