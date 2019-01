Edhe anesteziologët do t’i bashkohen grevës së kirurgëve

Anesteziologët e QKUK-së pritet t’i bashkohen grevës së nisur nga kirurgët. Kjo mund ta çojë QKUK-në në kolaps pasi pa punën e anesteziologëve nuk do të funksionojë asnjë sallë e operacioneve. Greva e kirurgëve në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka hyrë në javën e tretë. E nisur që nga 21 dhjetori i vitit të kaluar, kirurgëve pritet t’iu bashkohen edhe anesteziologët. “Sot është shprehur gatishmëria për t’i bashkuar grevës edhe nga ana e anesteziologëve. Ata kanë nënshkruar një listë ku dakordohen për grevën dhe për kërkesat e tyre. Nga e dita e martë e javës së ardhshme më shumë se 30 anesteziologë do të hyjnë në grevë bashkë me kirurgët”, ka deklaruar një burim brenda QKUK-së, për Gazetën Shneta. Aktualisht në grevë janë disa klinika të QKUK-së, më së shumti nga blloku i kirurgjisë. Numri i mjekëve të cilët po vazhdojnë grevën arrin mbi 100. Gjatë ditës së djeshme ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili dhe drejtori i SHSKUK-së, Dr. Basri Sejdiu, nuk kanë arritur t’i bindin ata që ta ndërpresin grevën edhe pas një takimi tre orësh. Në anën tjetër greva është ndërprerë nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë. Ata fillimisht thanë se nuk negociojnë për kërkesat e tyre, ndërkaq ndërruan qëndrim pas dy takimeve me kryeministrin Ramush Haradinaj dhe kryeparlamentarin Kadri Veseli. Sindikalistët poashtu janë distancuar zyrtarisht nga greva e kirurgëve.