E shtuna me shumë derbi, këto janë ndeshjet që nuk duhet humbur sot

Dita e shtunë do të sjellë emocione të mëdha për tifozët e futbollit në Evropë dhe më gjerë.

Sot (e shtunë) zhvillohen disa derbi në ligat kryesore të Evropës, ku vlen të veçohet ‘El Clasico’ mes Real Madridit dhe Barcelonës.

Gjithçka fillon nga ora 13:30, ku Arsenal në ‘Emirates Stadium’ pret rivalët e Tottenhamit në derbin e ndezur të Londrës.

Nga ora 18:30 nuk duhet humbur as sfida mes Borussia Monchengladbach dhe Bayern Munich, me bavarezët që kanë një mundësi të mirë që me fitore të barazohen me pikë me liderët e Borussia Dortmund.

Në Serie A, me fillim nga ora 20:30, luhet derbi mes Lazios dhe Romës.

Sigurisht që vëmendja e të gjithëve është në Santiago Bernabeu, ku Real Madrid takohet me Barcelonën në La Liga.

Kjo ndeshje vjen pak ditë pas përballjes në Kupën e Mbretit, ku pikërisht në këtë stadium Barcelona shënoi fitore 0-3.

Kjo e shtunë mbyllet me derbin portugez, ku nga ora 21:30, Porto takohet me Benfican./Lajmi.net/