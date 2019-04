E pabesueshme por e vërtetë… Punonjësit japonezë nuk duan pushime!

Një ligj i ri pritet që të votohet në Japoni duke i dhënë të gjithë punonjësve pushime 10 ditore prej datës 27 Prill deri në 6 Maj por japonezët nuk janë edhe shumë të kënaqur me këtë ligj të ri…

Sipas gazetës japoneze Asahi, në një sondazh në internet 45% e punonjësve ka votuar se nuk e sheh me kënaqesi këtë pushim 10 ditor.

‘Nuk e di vërtetë se çfarë do bëj këto 10 ditë, do kem shumë kohë që nuk e di si ta shfytëzoj,’ shkruajti Sejshou Sato, 31 vjeçar, që punon në bursën japoneze. “Do doja të dilja këtë do e bëjnë të gjithë dhe s’dua të përfundoj në shtëpinë e prindërve për pushime,” tha po ashtu Yuso Watanuki, 25-vjeçar që punon si avokat.

Vetem 35 % të votuesve e shef me sy të mirë këtë ligj ndërsa pjesa tjetër ende nuk e kanë vendosur nëse i duan pushimet apo jo.

Sipas ministrisë së Punës në Japoni, punonjësit nuk marrin shumë pushime. Nga 18 ditët e lejuara ata marrin vetëm 9 ditë dhe në shumicën e rasteve janë për arsye sëmundjeje ose familjare.

Ky ligj shënon që të rrisë turizmin në Japoni dhe t’i japë njerëzve kohë të mendojnë se si mund të jetojnë edhe jashtë pune. Mbase do i duhet edhe pak ‘mentalitet shqiptar’ japonezve…